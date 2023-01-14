Воевал против ВСУ. В Киевской области полиция задержала боевика "ДНР"

В Белоцерковском районе Киевской области полиция задержала боевика так называемой "ДНР". В 2014 году мужчина воевал против ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции региона Андрея Небитова.

"Участника незаконных вооруженных формирований "ДНР" разоблачила уголовная полиция Киевской области. В 2014 году мужчина воевал против ВСУ, а затем поселился на в Белоцерковском районе", - рассказал он.

По словам Небитова, предателя удалось задержать во время стабилизационных мероприятий.

"Относитесь ответственно и с пониманием к определенным ограничениям и проверкам. Они крайне необходимы для выявления коллаборантов, диверсантов, мародеров и других нарушителей", - отметил начальник полиции.