Воював проти України ще з 2014 року. Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення

"В жовтні 2014 року мешканець м. Макіївки вступив до лав не передбаченого законом збройного формування "Б-2" "КСОВД" "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомляють, що він обійняв посаду "командира знаряддя", а потім "служив" заряджаючим номеру розрахунку мінометної батареї. За понад 8 років засуджений з позивним "Лёва" змінив 4 місця "роботи" і весь цей час активно брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, залучених у проведенні антитерористичної операції.

"На початку березня 2022 року його мобілізували та направили воювати до м. Маріуполя, де він отримав поранення. Після лікування засуджений продовжив брати участь у бойових діях у Донецькій області", - додали у прокуратурі.

Вже у серпні цього року бойовика затримали українські військовослужбовці. Його судили за наступними статтями:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Створення терористичної групи чи терористичної організації;

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Вироком Жовтневого райсуду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.