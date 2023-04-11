Воював за "ДНР" та збирав інформацію про ЗСУ. Мешканця Запоріжжя засудили до 10 років тюрми

Мешканець Запоріжжя вступив до угруповання "ДНР" та збирав для окупантів інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ. Його засудили до 10 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.
"У 2014 році мешканець Запоріжжя вступив до лав батальйону "Восток" з метою безпосередньої участі в діяльності терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.
З жовтня 2014 року по лютий 2015 року він брав активну участь у військовому протистоянні силам ЗСУ на тимчасово окупованій території Донецької області.
"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік продовжив допомагати ворогу - збирав інформацію про розташування фортифікаційних споруд, блокпостів, рух колон військової техніки та інше", - пояснили у прокуратурі.
Чоловіка визнали винним в участі у терористичній організації та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.
Нагадаємо, що в Україні ще вісім окупантів відправили до тюрми за тероризм та держзраду. Обвинувачені воювали проти ЗСУ під Бахмутом та допомагали РФ у Херсоні.
Трьох військових РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 12 років тюрми. Вони катували жителів Чернігівської області та погрожували їм розстрілами.
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