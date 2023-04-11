Воевал за "ДНР" и собирал информацию про ВСУ. Жителя Запорожья приговорили к 10 годам тюрьмы

"В 2014 году житель Запорожья вступил в ряды батальона "Восток" с целью непосредственного участия в деятельности террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

С октября 2014 года по февраль 2015 года он активно участвовал в военном противостоянии силам ВСУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина продолжил помогать врагу - собирал информацию о расположении фортификационных сооружений, блокпостах, движении колонн военной техники и прочее", - пояснили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и назначили в виде лишения свободы сроком на 10 лет.