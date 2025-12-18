Не воюватимуть за нас: Зеленський пояснив роль присутності європейських військ

"Ми не вважаємо, що Європа має замінити Сполучені Штати Америки. І безумовно так само й ставимося до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like (подібно до 5-ї статті НАТО - ред.), і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі", - сказав Зеленський.

Президент додав, що, попри сигнали Росії щодо виключення європейців, цього робити не можна.

"І як би Росія які сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли б виключити присутність європейців. Це не можна робити. Це різні речі", - пояснив він.

Зеленський підкреслив, що присутність Європи не означає, що європейські країни будуть воювати замість України.

"Це не означає, що якщо буде знову агресія Росії, що Європа зможе своєю присутністю воювати. Ніхто про це не говорить. Присутність Європи зменшує шанси на 100-відсоткову агресію Російської Федерації. Безумовно", - зазначив президент.

Він також додав, що кількість країн, прапорів та велика присутність, яка є "коаліції рішучих" в тому чи іншому вигляді, створює значні ризики для Росії, аби розпочати нову агресію проти України.

"Тому для нас присутність Європи важлива", - підсумував Зеленський.