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Воюватиме з Японією? Росія підняла Тихоокеанський флот по бойовій тривозі

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Москва, П'ятниця 14 квітня 2023 11:50
Воюватиме з Японією? Росія підняла Тихоокеанський флот по бойовій тривозі Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (facebook com mod mil ukr)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що підняла по бойовій тривозі Тихоокеанський флот. У Міноборони РФ стверджують, що проведуть "раптову перевірку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, Тихоокеанський флот підняли по тривозі і ввели у "вищий ступінь боєздатності", а керує перевірками головнокомандувач Військово-морським флотом Микола Євменов.

Міноборони РФ стверджує, що флот виконає ракетні пуски для ураження кораблів та наземних об'єктів умовного супротивника, також буде задіяна далека авіація. Шойгу наказав відпрацювати "дії щодо відображення висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".

Варто зазначити, що між Японією та Росією триває суперечка щодо Південно-Курильських островів, які за підсумками Другої світової війни відійшли Радянському Союзу.

Протягом тривалого часу Росія та Японія вели переговори щодо островів, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну вони припинилися, а Японія оголосила Південні Курили окупованою територією.

Реакція Україна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував "перевірки" російського флоту.

"Підіймай металобрухт по тривозі, чи не підіймай - весь світ вже побачив руйнацію "скрєпів" непереможної армії РФ. І саме з руйнацій "скрєп" починалися незворотні процеси в імперіях", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 квітня торік українські війська знищили російський крейсер "Москва" ракетою "Нептун".

Як Україна потопила флагман Чорноморського флоту РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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