Воювали проти ЗСУ. Трьох бойовиків "Л/ДНР" відправили до в'язниці за держзраду

Перший бойовик

Житель Луганської області у 2015 році почав воювати у підрозділах так званої "Народної міліції "ЛНР". На початку повномасштабного вторгнення став заступником командира роти у піхотному батальйоні окремої бригади цього збройного формування.

"21 лютого 2022 року він зі своїм підрозділом перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець. Також виконував бойові завдання на території Новоавдіївського району Луганської області", - повідомили у прокуратурі.

Другий бойовик

Мешканець Луганської області проходив військові навчання, щоб отримати навички для виконання бойових завдань у складі збройних формувань держави-агресора. Був зарахований стрільцем до підрозділу, що входить до складу 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Зазначається, що він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях Харківської, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей.

Третій бойовик

У січні 2015 року донеччанин за власної ініціативи вступив до НЗФ "ДНР" "Всевелике військо Донське". Після роззброєння підрозділу він кілька місяців ніс караульну службу в адмінбудівлях батальйону "Восток" та на посаді стрілка охороняв фейкові кордони "ДНР".

"Повернувшись до цивільного життя, засуджений працював автослюсарем і будівельником, але на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був мобілізований до лав окупаційних військ", - додали у прокуратурі.

Яке покарання отримали бойовики

Всіх трьох затримано військовослужбовцями ЗСУ. На вироки вони чекали під вартою. Їм інкримінували держзраду, колабораціонізм та участь у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

Заступника командира підрозділу так званої "Народної міліції" і стрілка "ЛНР" засуджено до 15 років позбавлення волі, а стрілка "ДНР" - до 8 років за ґратами.