Воевали против ВСУ. Трех боевиков "Л/ДНР" отправили в тюрьму за госизмену

Первый боевик

Житель Луганской области в 2015 году начал воевать в подразделениях так называемой "Народной милиции "ЛНР". В начале полномасштабного вторжения стал заместителем командира роты в пехотном батальоне отдельной бригады этого вооруженного формирования.

"21 февраля 2022 года он со своим подразделением пересек линию разграничения через реку Северский Донец. Также выполнял боевые задачи на территории Новоавдеевского района Луганской области", - сообщили в прокуратуре.

Второй боевик

Житель Луганской области проходил военные учения, чтобы получить навыки для выполнения боевых задач в составе вооруженных формирований государства-агрессора. Был зачислен стрелком в подразделение, входящее в состав 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Харьковской, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Третий боевик

В январе 2015 года дончанин по собственной инициативе вступил в НВФ "ДНР" "Всевеликое войско Донское". После разоружения подразделения он несколько месяцев нес караульную службу в админзданиях батальона "Восток" и в должности стрелка охранял фейковые границы "ДНР".

"Вернувшись к гражданской жизни, осужденный работал автослесарем и строителем, но в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был мобилизован в ряды оккупационных войск", - добавили в прокуратуре.

Какое наказание получили боевики

Все трое задержаны военнослужащими ВСУ. Приговоры они ждали под стражей. Им инкриминировали госизмену, коллаборационизм и участие в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации.

Заместитель командира подразделения так называемой "Народной милиции" и стрелок "ЛНР" приговорен к 15 годам лишения свободы, а стрелок "ДНР" - к 8 годам за решеткой.