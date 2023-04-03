Воювали у Харківській області. Чотирьох бойовиків "ЛНР" засудили до 13 років тюрми

В Україні засудили до 13 років тюрми чотирьох бойовиків "ЛНР". Окупанти воювали проти ЗСУ на території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ жителі Луганської області добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили у незаконне воєнізоване формування так званої "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше вони виконували "бойові завдання" на території Харківської області. На початку вересня 2022 року під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення їх було взято в полон.

Суд визнав чотирьох громадян України винними у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань. Вони отримали 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.