Воювали у Харківській області. Чотирьох бойовиків "ЛНР" засудили до 13 років тюрми

В Україні засудили до 13 років тюрми чотирьох бойовиків "ЛНР". Окупанти воювали проти ЗСУ на території Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ жителі Луганської області добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили у незаконне воєнізоване формування так званої "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пізніше вони виконували "бойові завдання" на території Харківської області. На початку вересня 2022 року під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення їх було взято в полон.
Суд визнав чотирьох громадян України винними у державній зраді, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань. Вони отримали 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Нагадаємо, що житель Кривого Рогу (Дніпропетровська область) допомагав окупантам завдавати ударів по місцевому аеропорту. Чоловіка затримали та засудили до 15 років тюрми за державну зраду.
З початку поточного року в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруські найманці.
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