Коригувальника ударів по аеропорту Кривого Рогу засудили до 15 років тюрми

Житель Кривого Рогу (Дніпропетровська область) допомагав окупантам завдавати ударів по місцевому аеропорту. Чоловіка затримали та засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

"З травня по липень 2022 року на завдання представників спецслужб РФ передавав через "Telegram" скріншоти Google-мапи. На них були мітки щодо локацій військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що чоловік надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів об’єктів критичної та цивільної інфраструктури - аеропорту Кривого Рогу та мостів області. Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування повторних ударів по місту.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду.