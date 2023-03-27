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Коригувальника ударів по аеропорту Кривого Рогу засудили до 15 років тюрми

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Кривий Ріг, Понеділок 27 березня 2023 16:46
Коригувальника ударів по аеропорту Кривого Рогу засудили до 15 років тюрми Фото: Коригувальника ударів по аеропорту Кривого Рогу засудили до 15 років тюрми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Кривого Рогу (Дніпропетровська область) допомагав окупантам завдавати ударів по місцевому аеропорту. Чоловіка затримали та засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

"З травня по липень 2022 року на завдання представників спецслужб РФ передавав через "Telegram" скріншоти Google-мапи. На них були мітки щодо локацій військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі пояснили, що чоловік надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів об’єктів критичної та цивільної інфраструктури - аеропорту Кривого Рогу та мостів області. Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування повторних ударів по місту.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду.

Нагадаємо, що колишня чиновниця Лиманської міської ради (Донецька область) перейшла на бік окупантів та отримала за це фейкову посаду. Після звільнення міста її було затримано, а суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

З початку поточного року в Україні винесли вирок 10 бойовикам. Серед засуджених були білоруські найманці.

РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала в Краматорську чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

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