Воювали на боці РФ: в Україні засудили до 15 років ув'язнення шістьох зрадників

Служба безпеки України довела вину ще шістьох громадян, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку. За рішенням суду, 15 років вони проведуть за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що бойовиків затримали восени 2024 року під час боїв на Покровському і Торецькому напрямках.
Пізніше стало відомо, що один із засуджених потрапив у полон вдруге. Уперше це сталося у 2022 році, після чого його повернули Росії в рамках обміну полоненими. Цього разу зрадника залишили без боєприпасів на полі бою, і його знову затримали українські військові.
З'ясувалося, що зрадники - це мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області, які добровільно перейшли на бік ворога.
Затриманих визнали винними у скоєнні державної зради та колабораційної діяльності (ч. 1,2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Серед засуджених:
За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд визначив їм максимальне покарання - 15 років ув’язнення.
Також в Україні було засуджено зрадницю, що фіксувала наслідки російських обстрілів у Миколаєві, а відео надавала росЗМІ.
Окрім цього, нещодавно суд виніс вирок чоловіку, який становив вебкамери біля Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за кораблями Збройних сил України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.