Мы не воюем с Россией. Мы работаем для сохранения суверенитета Украины, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о помощи Украине во время борьбы с российскими оккупантами. Его стране будет работать над тем, чтобы вернуть территориальную целостность нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Макрона.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы работаем как европейцы для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. За возвращение мира на континент. Мы, как европейцы, всегда будем там, чтобы восстановить Украину", - заявил президент Франции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Макрона, вступление Украины в состав ЕС может длиться несколько лет или даже десятилетий. Однако, наша страна уже является членом европейской семьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.