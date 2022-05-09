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Мы не воюем с Россией. Мы работаем для сохранения суверенитета Украины, - Макрон

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 17:54
Мы не воюем с Россией. Мы работаем для сохранения суверенитета Украины, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о помощи Украине во время борьбы с российскими оккупантами. Его стране будет работать над тем, чтобы вернуть территориальную целостность нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Макрона.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы работаем как европейцы для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. За возвращение мира на континент. Мы, как европейцы, всегда будем там, чтобы восстановить Украину", - заявил президент Франции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Макрона, вступление Украины в состав ЕС может длиться несколько лет или даже десятилетий. Однако, наша страна уже является членом европейской семьи.

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Франция Российская Федерация Украина Эммануэль Макрон
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