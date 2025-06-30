Войцеховського судитимуть за шахрайство з понад 40 новобудовами Києва

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 новобудов Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
За даними РБК-Україна, мова йде про Анатолія Войцеховського.
Слідчі з'ясували, що фігурант організував будівництво десятків житлових комплексів у столиці без передбачених законом дозвільних документів та з порушенням будівельних норм. Для цього він створив розгалужену мережу підконтрольних підприємств.
"Отримані від інвесторів кошти використовувалися не за призначенням, що призвело до багатомільйонних збитків та відсутності у власників квартир належних правовстановлюючих документів", - сказано у повідомленні.
Під час слідства фігуранта двічі затримували, обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави підозрюваний залишив територію України та переховувався за кордоном.
Тоді його оголосили його у міжнародний розшук. Після чого встановили його місцезнаходження на території Іспанії та у березні 2025 року за сприяння іноземних партнерів екстрадували в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.
"На цей час слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Згідно з санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - розповіли у поліції.
Підконтрольні забудовнику Андрію Войцеховському компанії незаконно зводили житлові об’єкти на самовільно зайнятих земельних ділянках, без повного пакету дозвільних документів. Квартири продавали за цінами на 30–40% нижчими від ринкових, що приваблювало інвесторів. Однак значну частину будинків так і не добудували, а введені в експлуатацію об’єкти становлять лише незначну частку від обіцяного.
Люди, які інвестували в житло, досі не можуть оформити право власності на квартири чи підключити їх до постійних комунікацій. У більшості будинків досі використовуються тимчасові схеми електро- та водопостачання з частими перебоями, а мешканці змушені сплачувати підвищені тарифи — промислові, а не побутові. У деяких багатоповерхівках людям доводиться опалювати свої оселі навіть дровами.
Правоохоронці задокументували понад сотню епізодів злочинної діяльності. Войцеховському повідомили про підозру за створення організованої злочинної групи, самовільне зайняття земель, привласнення коштів інвесторів, фальсифікацію документів і ухилення від сплати податків. На його майно накладено арешт на суму понад 200 мільйонів гривень. Уже 12 обвинувальних актів скеровано до суду.
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