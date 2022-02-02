Войска России и Беларуси начали этап боевого слаживания на полигонах

Военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и "борьбы с незаконными вооруженными формированиями". Минобороны РФ заявило о начале этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования "Союзного государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В сообщении отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.

"Подразделения и воинские части Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, задействованные в проверке сил реагирования "Союзного государства", приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий".