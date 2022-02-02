Войска России и Беларуси начали этап боевого слаживания на полигонах
Военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и "борьбы с незаконными вооруженными формированиями". Минобороны РФ заявило о начале этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования "Союзного государства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.
"Подразделения и воинские части Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, задействованные в проверке сил реагирования "Союзного государства", приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий".
В Минобороны РФ ранее заявили, что на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.
Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".
Напомним, ранее Россия направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь, которые базируются на Дальнем Востоке.
Отметим, в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.