Війська Росії та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Військовослужбовці з Росії та Білорусі відпрацьовують питання ведення оборони та "боротьби з незаконними збройними формуваннями". Міноборони РФ заявило про початок етапу бойового злагодження в рамках перевірки сил реагування "Союзної держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У повідомленні наголошується, що з мотострілецькими підрозділами, екіпажами танків, бойових машин піхоти, артилерійськими розрахунками, розрахунками протитанкових керованих ракетних комплексів проводяться контрольні заняття з тактичної та вогневої підготовки, водіння бойових машин та інших предметів навчання.

"Підрозділи і військові частини Східного військового округу збройних сил Російської Федерації і збройних сил Білорусі, залучені в перевірці сил реагування "Союзної держави", приступили до бойового злагодження на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ додали, що підрозділи збройних сил двох країн "в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій".