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Війська Росії та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

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Білорусь, Середа 02 лютого 2022 05:40
Війська Росії та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах Фото: війська Росії та Білорусі почали етап бойового злагодження на полігонах (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Військовослужбовці з Росії та Білорусі відпрацьовують питання ведення оборони та "боротьби з незаконними збройними формуваннями". Міноборони РФ заявило про початок етапу бойового злагодження в рамках перевірки сил реагування "Союзної держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У повідомленні наголошується, що з мотострілецькими підрозділами, екіпажами танків, бойових машин піхоти, артилерійськими розрахунками, розрахунками протитанкових керованих ракетних комплексів проводяться контрольні заняття з тактичної та вогневої підготовки, водіння бойових машин та інших предметів навчання.

"Підрозділи і військові частини Східного військового округу збройних сил Російської Федерації і збройних сил Білорусі, залучені в перевірці сил реагування "Союзної держави", приступили до бойового злагодження на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ додали, що підрозділи збройних сил двох країн "в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій".

У Міноборони РФ раніше заявили, що на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.

Другий етап пройде з 10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".

Нагадаємо, раніше Росія направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі, які базуються на Далекому Сході.

Відзначимо, в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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