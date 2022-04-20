Войска РФ возобновили наступление в направлении Темировки Запорожской области, - Генштаб

Российские военные на Запорожском направлении возобновили наступательные действия. В частности, оккупанты проводят наступление в направлении населенного пункта Темировка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

К тому же враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, но успеха не имел.

Также на Южнобугском направлении артиллерийские подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских подразделений.

"На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты проводили наступление в районе Дубравного и имели частичный успех.

Также мы писали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.

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