Війська РФ відновили наступ в напрямку Темирівки Запорізької області, - Генштаб

Російські військові на Запорізькому напрямку відновили наступальні дії. Зокрема, окупанти проводять наступ в напрямку населеного пункту Темирівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

До того ж ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, але успіху не мав.

Також на Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи окупантів вели вогонь по позиціях українських підрозділів.

"На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх.

Також ми писали, що ЗСУ відбили спроби штурму противником населених пунктів у Луганській області.

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