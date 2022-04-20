Війська РФ відновили наступ в напрямку Темирівки Запорізької області, - Генштаб

Російські військові на Запорізькому напрямку відновили наступальні дії. Зокрема, окупанти проводять наступ в напрямку населеного пункту Темирівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка", - йдеться у повідомленні.
Також на Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи окупантів вели вогонь по позиціях українських підрозділів.
До того ж ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, але успіху не мав.
Раніше ми повідомляли, що окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх.
Також ми писали, що ЗСУ відбили спроби штурму противником населених пунктів у Луганській області.
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