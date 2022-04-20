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Войска РФ возобновили наступление в направлении Темировки Запорожской области, - Генштаб

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Запорожская область, Среда 20 апреля 2022 19:09
Войска РФ возобновили наступление в направлении Темировки Запорожской области, - Генштаб Российские военные (GettyImage)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные на Запорожском направлении возобновили наступательные действия. В частности, оккупанты проводят наступление в направлении населенного пункта Темировка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка", - говорится в сообщении.

Также на Южнобугском направлении артиллерийские подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских подразделений.

К тому же враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, но успеха не имел.

Ранее мы сообщали, что оккупанты проводили наступление в районе Дубравного и имели частичный успех.

Также мы писали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.

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