Войска РФ возобновили наступление в направлении Темировки Запорожской области, - Генштаб
Российские военные на Запорожском направлении возобновили наступательные действия. В частности, оккупанты проводят наступление в направлении населенного пункта Темировка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"На Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка", - говорится в сообщении.
Также на Южнобугском направлении артиллерийские подразделения оккупантов вели огонь по позициям украинских подразделений.
К тому же враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, но успеха не имел.
Ранее мы сообщали, что оккупанты проводили наступление в районе Дубравного и имели частичный успех.
Также мы писали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.
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