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Війська РФ відновили наступ в напрямку Темирівки Запорізької області, - Генштаб

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Запорізька область, Середа 20 квітня 2022 19:09
Війська РФ відновили наступ в напрямку Темирівки Запорізької області, - Генштаб Російські військові (GettyImage)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові на Запорізькому напрямку відновили наступальні дії. Зокрема, окупанти проводять наступ в напрямку населеного пункту Темирівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка", - йдеться у повідомленні.

Також на Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи окупантів вели вогонь по позиціях українських підрозділів.

До того ж ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, але успіху не мав.

Раніше ми повідомляли, що окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх.

Також ми писали, що ЗСУ відбили спроби штурму противником населених пунктів у Луганській області.

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