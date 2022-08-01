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Войска РФ, возможно, готовятся к наступлению в Харьковской области, - ISW

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Харьков, Понедельник 01 августа 2022 06:39
Войска РФ, возможно, готовятся к наступлению в Харьковской области, - ISW Фото: оккупанты могут готовиться к наступлению в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ возобновили атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, возможно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в сторону Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

В последние дни российские войска уже предприняли безуспешные штурмы и попытки боевой разведки Чепиля, Щуровки и Гусаровки северо-западнее Изюма, а также возобновили штурмы Дмитровки и Бражиковки, что юго-западнее Изюма.

Оккупанты в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Великой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдармов для наступательной операции в сторону Харькова.

По мнению экспертов ISW, крайне маловероятно, что войска РФ захватят Харьковскую область, или город Харьков, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и сохраняющиеся проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

В ISW ранее отмечали, что президент России Владимир Путин, возможно, приказал российским войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей.

Войска РФ, возможно, готовятся к наступлению в Харьковской области, - ISW

Напомним, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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