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Війська РФ, можливо, готуються до наступу в Харківській області, - ISW

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Харків, Понеділок 01 серпня 2022 06:39
Війська РФ, можливо, готуються до наступу в Харківській області, - ISW Фото: окупанти можуть готуватися до наступу в Харківській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ відновили атаки на північний захід і південний захід від Ізюма і, можливо, створюють умови для проведення наступальних операцій далі на захід, у бік Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

В останні дні російські війська вже зробили безуспішні штурми і спроби бойової розвідки Чепіля, Щурівки й Гусарівки на північний захід від Ізюма, а також відновили штурми Дмитрівки та Бражиковки, що на південний захід від Ізюма.

Окупанти протягом декількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони в якості плацдармів для наступальної операції в бік Харкова.

На думку експертів ISW, вкрай малоймовірно, що війська РФ захоплять Харківську область, або місто Харків, враховуючи темпи просування Росії на Донбасі і зберігаються проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

У ISW раніше зазначали, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей.

Війська РФ, можливо, готуються до наступу в Харківській області, - ISW

Нагадаємо, окупанти не залишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім, у ворога недостатньо сил для повномасштабного наступу і захоплення міста.

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