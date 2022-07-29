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Войска РФ могут готовиться к наступлению в Харьковской области, - ISW

Новина українською →
Харьков, Пятница 29 июля 2022 05:04
Войска РФ могут готовиться к наступлению в Харьковской области, - ISW Фото: Войска РФ возможно готовятся к наступлению на харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Аналитики ISW отмечают, что российские войска не добились территориальных успехов на харьковском направлении, но, возможно, готовятся к наступлению на харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Дергачевский городской совет сообщил, что украинские и российские войска продолжают боевые действия в Козачьей Лопани, Цуповке, Дементьевке и Великих Проходах к северу от Харькова. Ранее оккупанты нанесли авиаудар в районе Русских Тышек, примерно в 25 км к северу от Харькова и продолжали наносить артиллерийские и реактивные удары по городу Харькову и населенным пунктам к северу, северо-востоку и юго-востоку.

Эксперты ISW подчеркивают, что успешные российские наступательные операции в районе Харькове крайне маловероятны, но войска РФ, скорее всего, попытаются закрепиться в области, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях.

Войска РФ могут готовиться к наступлению в Харьковской области, - ISW

Напомним, количество уничтоженных украинскими военными оккупантов превысило 40 тысяч. За прошлые сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских захватчиков.

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