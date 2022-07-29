Війська РФ можуть готуватись до наступу у Харківській області, - ISW

Аналітики ISW відзначають, що російські війська не домоглися територіальних успіхів на харківському напрямку, але, можливо, готуються до наступу на харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Дергачівська міська рада повідомила, що українські та російські війська продовжують бойові дії в Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах на північ від Харкова. Раніше окупанти завдали авіаудару в районі російських Тишок, приблизно у 25 км на північ від Харкова і продовжували наносити артилерійські і реактивні удари по місту Харкову і населеним пунктам на північ, північний схід і південний схід.

Експерти ISW підкреслюють, що успішні Російські наступальні операції в районі Харкові вкрай малоймовірні, але війська РФ, швидше за все, спробують закріпитися в області, щоб провести референдуми на окупованих територіях.