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Войска РФ вновь обстреляли Харьков, есть пострадавшие

Фото: Войска РФ вновь обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. По предварительным данным в результате обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших", - написал он.

По словам главы ОГА, состояние пострадавших оценивается как среднее. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне оккупанты нанесли удары по Харькову и области, в частности, по Северной Салтовке.

Кроме того, россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.

В ночь на понедельник обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.

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