Часть Энергодара осталась без света из-за обстрелов
В Энергодаре в результате многочисленных обстрелов со стороны российских оккупантов повреждена подстанция "Луч". Из-за этого без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона Энергодара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.
"Учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа, люди больше всего страдают от последствий рашистских провокаций и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы", - написал он.
Напомним, в течение последних дней жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.
Также сообщалось, что российские оккупационные войска несколько дней подряд не пропускали в Энергодар гуманитарные грузы.
Добавим, что в Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения.
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