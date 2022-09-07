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Часть Энергодара осталась без света из-за обстрелов

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Энергодар, Среда 07 сентября 2022 09:33
Часть Энергодара осталась без света из-за обстрелов Фото: Часть Энергодара осталась без света из-за обстрелов (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Валерия Полищук

В Энергодаре в результате многочисленных обстрелов со стороны российских оккупантов повреждена подстанция "Луч". Из-за этого без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона Энергодара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа, люди больше всего страдают от последствий рашистских провокаций и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы", - написал он.

Напомним, в течение последних дней жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска несколько дней подряд не пропускали в Энергодар гуманитарные грузы.

Добавим, что в Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения.

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