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Войска РФ вели наступление на нескольких направлениях, но атаки были отбиты, - Генштаб

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Киев, Суббота 16 июля 2022 07:20
Войска РФ вели наступление на нескольких направлениях, но атаки были отбиты, - Генштаб Фото: войска РФ вели наступление на трех направлениях, но были отброшены (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ пытались вести наступление на Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но продвижения не имели, были вынуждены отойти. После перегруппировки возобновили наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не замечено.

На Северском направлении войска РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпаново, также совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки и Дуванка.

На Славянском направлении оккупанты нанесли авиаудар вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Донецком направлении враг обстрелял районы Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия российских войск в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка украинские военные успешно отбили.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка, также совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг наносит авиаудары. Также вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла примерно 38 тысяч солдат.

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