Війська РФ вели наступ на декількох напрямках, але атаки були відбиті, - Генштаб

Війська РФ намагалися вести наступ на Доломітне – Новолуганське і Доломітне – Семигір'я, але просування не мали, були змушені відійти. Після перегрупування відновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у становищі та діяльності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах не помічено.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Заруцького, Старикового та будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік від Мосьпанове, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, розсадник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки та Дуванка.

На Слов'янському напрямку окупанти завдали авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровно, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецький напрямку ворог обстріляв райони Сіверського, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії російських військ у напрямку Спірне-Івано-Дар'ївка українські військові успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір'я.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдає авіаударів. Також вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БПЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.