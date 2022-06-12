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Войска РФ уничтожили два из трех мостов к Северодонецку, хотят "отрезать" город, - ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска хотят "отрезать" Северодонецк от остальной территории Луганской области. Они разрушили два из трех мостов, ведущих в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Россияне ночью разрушили второй мост, что ведет к областному центру, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод к городу, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк", - заявил Гайдай.

Сейчас украинские военные контролируют промышленную зону города, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается.

По словам Гайдая, следующие два-три дня будут показательными. Не исключают также наступления и на других направлениях, а именно трассу Лисичанск-Бахмут, которую оккупанты пытаются взять под контроль.

Напомним, глава Луганской ОВА отметил, что Северодонецк стал крепостью, сдерживающей наступление оккупантов.

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