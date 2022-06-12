Войска РФ уничтожили два из трех мостов к Северодонецку, хотят "отрезать" город, - ОВА

Российские войска хотят "отрезать" Северодонецк от остальной территории Луганской области. Они разрушили два из трех мостов, ведущих в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"Россияне ночью разрушили второй мост, что ведет к областному центру, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод к городу, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк", - заявил Гайдай.
Сейчас украинские военные контролируют промышленную зону города, но территория завода "Азот" постоянно обстреливается.
По словам Гайдая, следующие два-три дня будут показательными. Не исключают также наступления и на других направлениях, а именно трассу Лисичанск-Бахмут, которую оккупанты пытаются взять под контроль.
Напомним, глава Луганской ОВА отметил, что Северодонецк стал крепостью, сдерживающей наступление оккупантов.
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