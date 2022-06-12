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Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает оккупантов, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Луганская область, Воскресенье 12 июня 2022 08:22
Автор: Наталья Скороход

Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает наступление оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ситуация в Луганской области сейчас очень тяжелая. Враг оккупироваль большую часть области. При этом Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает противника.

"Оккупанти уничтожают дом за домом, российские войска обстреливают (область, - ред.) из всего, что у них есть. Очень тяжелая сиьуация в Тошковке, обстрелы не прекращаются...", - отмечает Гайдай.

По его словам, сейчас невозможно физически подсчитать количество обстрелов. В Луганской области нет воды, газа, электрожнергии.

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