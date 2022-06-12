Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает оккупантов, - Гайдай
Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает наступление оккупантов.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина.
По его словам, ситуация в Луганской области сейчас очень тяжелая. Враг оккупироваль большую часть области. При этом Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает противника.
"Оккупанти уничтожают дом за домом, российские войска обстреливают (область, - ред.) из всего, что у них есть. Очень тяжелая сиьуация в Тошковке, обстрелы не прекращаются...", - отмечает Гайдай.
По его словам, сейчас невозможно физически подсчитать количество обстрелов. В Луганской области нет воды, газа, электрожнергии.