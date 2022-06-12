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Війська РФ знищили два з трьох мостів до Сєвєродонецька, хочуть "відрізати" місто, - ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська хочуть "відрізати" Сєвєродонецьк від решти території Луганської області. Вони зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Росіяни вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк", - заявив Гайдай.

Наразі українські військові контролюють промислову зону міста, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється.

За словами Гайдая, наступні два-три дні будуть показовими. Не виключають також наступи і на інших напрямках, а саме трасу Лисичанськ-Бахмут, яку окупанти намагаються взять під контроль.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА зазначив, що Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує наступ окупантів.

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