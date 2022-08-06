Войска РФ ударили по приграничным селам на севере: есть разрушения и жертвы

"Враг продолжает обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались 2 общины. Зафиксировано: более 110 взрывов из ствольной артиллерии; выпущено более 50 мин из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранени получил местный житель, еще один гражданский, скрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа.

Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, 6 августа утро началось с обстрелов Белопольской общины. Оккупанты били по территории сел с половины шестого утра.

"Всего около 40 прилетов из минометов и артиллерии. По предварительным данным, есть разрушение домохозяйств", - рассказал он.

Кроме того, Живицкий сообщил, что вчера около 22:00 россияне открыли минометный обстрел по Середино-Будской общине. Зафиксировано 11 прилетов.