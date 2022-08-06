RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ вдарили по прикордонних селах на півночі: є руйнування і жертви

Фото: наслідки обстрілу Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія знову обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Окупанти відкривали вогонь з мінометів і артилерії. Один місцевий житель отримав поранення, ще один помер від серцевого нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби України.

"Ворог продовжує обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Під ворожим вогнем опинилися 2 громади. Зафіксовано: понад 110 вибухів зі ствольної артилерії; випущено понад 50 мін з 120-мм мінометів", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель, ще один цивільний, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, 6 серпня ранок почався з обстрілів Білопільської громади. Окупанти били по території сіл з пів на шосту ранку.

"Всього близько 40 прильотів з мінометів і артилерії. За попередніми даними, є руйнування домогосподарств", - розповів він.

Крім того, Живицький повідомив, що вчора близько 22:00 росіяни відкрили мінометний обстріл по Середино-Будській громаді. Зафіксовано 11 прильотів.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці. Один з під'їздів будинку зруйнований, під завалами опинилися люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерниговская областьСумская областьВійна в Україні