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Войска РФ за сутки 17 раз обстреляли мирных жителей Луганской области, - глава ОВА

Последствия российских обстрелов городов Луганской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области российские оккупанты совершили 17 обстрелов по гражданскому населению в течение суток. В результате вражеских атак серьезные повреждения зафиксированы в Попасной, Лисичанске, Горской общине.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две - Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух - в Попасной, по меньшей мере, одного - в Горском", - рассказал чиновник.

Информация относительно возможных погибших и пострадавших в результате атак сейчас проверяется.

Последствия вражеских обстрелов городов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Глава ОВА также рассказал, что в настоящее время войска РФ продолжают вести боевые действия в районе Рубежного, и пытаются захватить Попасную - там продолжаются бои.

За минувшие сутки бойцы ВСУ отбили в Донецкой и Луганской областях 6 вражеских атак, а также уничтожили 4 российских танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронетехники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитную установку.

Также украинские подразделения ПВО сбили в небе над Донбассом 2 вражеских самолета и 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что 25 апреля войска РФ зашли в поселок Новотошковское Луганской области, предварительно сравняв его с землей.

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ЛуганскЛисичанскПопаснаяРубежноеВойна России против Украины