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Війська РФ за добу 17 разів обстріляли мирних жителів Луганської області, - глава ОВА

Наслідки російських обстрілів міст Луганської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Луганській області російські окупанти здійснили 17 обстрілів по цивільному населенню протягом доби. В результаті ворожих атак серйозні пошкодження зафіксовані в Попасній, Лисичанську, Гірській громаді.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві - Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох - в Попасній, щонайменше одного - в Гірському", - розповів чиновник.

Інформація щодо можливих загиблих і постраждалих в результаті атак зараз перевіряється.

Наслідки ворожих обстрілів міст у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Глава ОВА також розповів, що нині війська РФ продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, і намагаються захопити Попасну - там тривають бої.

За минулу добу бійці ЗСУ відбили в Донецькій і Луганській областях 6 ворожих атак, а також знищили 4 російських танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць бронетехніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.

Також українські підрозділи ППО збили в небі над Донбасом 2 ворожих літаки та 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що 25 квітня війська РФ зайшли в селище Новотошківське Луганської області, попередньо зрівнявши його з землею.

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