Войска РФ сегодня обстреляли поселок под Харьковом: есть погибшие

В среду, 10 августа, россияне обстреляли поселок Старый Салтов Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

"10 августа около 12:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Старый Салтов. Двое гражданских получили ранения не совместимые с жизнью и погибли на месте", - заявили в полиции.

По информации правоохранителей, оккупанты для обстрела поселка применяли запрещенные кассетные снаряды. Полиция открыла уголовное производство по факту атаки населенного пункта.

Обстрелы Старого Салтова (t.me/police_kh_region)