Війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблі

У середу, 10 серпня, росіяни обстріляли селище Старий Салтів Харківської області. В результаті атаки окупантів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"10 серпня близько 12:00 ворог в черговий раз обстріляв селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці", - заявили в поліції.

За інформацією правоохоронців, окупанти для обстрілу селища застосовували заборонені касетні снаряди. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом атаки населеного пункту.

Обстріли Старого Салтова (t.me/police_kh_region)