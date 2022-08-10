RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом: є загиблі

Фото: війська РФ сьогодні обстріляли селище під Харковом (t.me/police_kh_region)
Автор: Іван Носальський

У середу, 10 серпня, росіяни обстріляли селище Старий Салтів Харківської області. В результаті атаки окупантів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"10 серпня близько 12:00 ворог в черговий раз обстріляв селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці", - заявили в поліції.

За інформацією правоохоронців, окупанти для обстрілу селища застосовували заборонені касетні снаряди. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом атаки населеного пункту.

Обстріли Старого Салтова (t.me/police_kh_region)

Нагадаємо, сьогодні російські військові завдали удару по центральній частині Бахмута, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України