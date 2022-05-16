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Войска РФ разрушили мост в Сумской области из-за боязни возможного контрнаступления ВСУ, - глава ОВА

Фото: разрушенный российским ракетным ударом мост в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска ракетными ударами 15 мая разрушили мост в Шосткинском районе Сумской области, пытаясь таким образом усложнить возможные контрнаступательные действия ВСУ. Эта переправа через реку Клевень ведет в сторону РФ.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник отметил, что в области под вражеский ракетный обстрел с самолетов прошлой ночью попало помещение сельскохозяйственных предприятий, где находились ангары для техники, а также мост через Клевень в Шосткинском районе.

"Ночью было выпущено две ракеты, которые попали в мост через реку Клевень, это Шосткинский район. Разрушен полностью мост. И, как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно, они боятся того, что может быть наступление с территории Украины уже в Россию. Потому что они укрепляют свои позиции, активно окапываются, минуют со своей стороны территорию и строят опорные пункты. И мы видим, что там происходит такая серьезная оборонительная работа", - рассказал Живицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что рашисты не формируют наступательную группировку, а сконцентрировались именно на мероприятиях по укреплению своей обороны.

По словам Живицкого, в последнее время выросла интенсивность вражеских обстрелов Сумской области - оккупанты используют более тяжелое вооружение, совершают авианалеты, бомбардировки, обстрелы территории региона.

Ранее сообщалось, что 14 мая захватчики обстреляли Великописаревскую общину Сумской области с территории РФ. Перед этим, в ночь на 13 мая оккупанты со своей территории нанесли 2 ракетных удара по Сумской области - к счастью, обошлось без пострадавших.

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