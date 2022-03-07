Войска РФ пытаются окружить Киев и еще пять городов. Готовят наступление на Вышгород

Российские вражеские войска сосредоточили свои силы на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Также враг готовит наступление на Вышгород.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Также оккупантом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н. п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.
Вместе с тем, враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
По данным ведомства на Полесском направлении российский оккупант сосредотачивает основные усилия на окружении Киева.
Так, на основных направлениях отмечается сосредоточение в районе н. п. Гостомель до 2 БТГр; в районе н. п. Буча - до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе н. п. Бородянка - до 2 БТГр; в районе н. п. Ситняки - до 2 БТГр.
На оккупированных территориях враг пытается установить административно-полицейский режим с помощью неприкрытого террора направленного на местное население.
На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на направлениях: н. п. Бровары - до 2 БТГр; в районах н. п. Семеновка, Мена, Бобровиця - до 3 БТГр; н. п. Борисполь - до 4 БТГр.
Кроме этого, российский захватчик пытается обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах.
Оккупанты осуществляют попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа у его южных окраин.
Войска РФ также пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы.
На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление по направлению на Днепр.
Основные усилия сосредотачивает на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях с целью взятия под контроль Каневской ГЭС.
На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается по направлению Волновахи.
Оккупанты осуществляли неоднократные попытки прорвать оборону в районе н. п. Старомлиновка, а также захватить н. п. Зачатовка, однако понесли значительные потери и отошли в район н. п. Любимовка.
Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зах. окраины Мариуполь, Старый Крым. Успеха не имеет.
На Таврийском направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивает на направлениях: Николаев - до 2 БТГр, Вознесенск - до 2 БТГр, Белгород - Днестровский - до БТГр, Запорожье - до 4 БТГр; Мариуполь - до 3 БТГр.
Противник осуществляет перегруппировка войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.
На Бессарабском направлении противник активных действий не осуществляет, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.
"Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению", - отмечают в Генштабе.
Война России против Украины длится двенадцатый день. Подробнее о том, что сейчас происходит в разных городах, все новости Украины на данный момент и важна оперативная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.