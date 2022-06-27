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Войска РФ пытаются блокировать Лисичанск с юга, уничтожено ДРГ близ Спорного, - Генштаб

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 07:30
Войска РФ пытаются блокировать Лисичанск с юга, уничтожено ДРГ близ Спорного, - Генштаб Фото: перегруппировка российских войск (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с юга, ведется обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районе Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вблизи Верхнекаменки ВСУ нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку РФ, в частности, в Белгородскую область отправлена ​​очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районе Янжуловки Черниговской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении войска РФ обстреливают подразделения сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении подразделения российской армии совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково и Русская Лозовая. Также подразделения российских войск вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имели, но пытались дистанционно миновать местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха и Светличное. В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

На Бахмутском направлении оккупанты производили обстрелы позиций ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Украинские воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

На Южнобужском направлении войска РФ основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей. Также противник проводит разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Также зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага. В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Напомним, вчера утром украинский военный сбил российский вертолет "Аллигатор". Как сообщалось ранее, ранее украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25.

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