UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ пытались наступать на нескольких направлениях, но были отброшены, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили попытки наступления оккупантов на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в направлении успешно остановили вражеское наступление в Донецкой области в направлении Сторожево – Новоселка и отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области, а также Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов. Также войска РФ нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки оккупантов поражали районы Берестового, Бахмута, Бахмутского, Часового Яра, Соледара, Спорного, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Российские войска вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции со ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Новоселка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел, также нанес авиационные удары возле Осокоровки и Андреевка.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонбассГенштаб ВСУВойска РФВторжение России в Украину