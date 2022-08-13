Війська РФ намагалися наступати на декількох напрямках, але були відкинуті, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії території біля Сеньківки та Грем'яча Чернігівської області, а також Басівки та Кіндратівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжив вогняне ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії об'єктів у районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів. Також війська РФ завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Мосьпанова.

На Слов'янському напрямку зафіксовані обстріли неподалік від Долини, Бражківки, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

На Краматорському напрямку російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам'янського та Григорівки.

Наступальними і штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар'ївка і Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне - Івано-Дар'ївка бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку артилерія і танки окупантів вражали райони Берестового, Бахмута, Бахмутського, Часового Яру, Соледара, Спірного, Яковлівки, Вершини і Зайцева. Авіаудари фіксувалися недалеко від Яковлівки, Веселої долини, Зайцева, Бахмута і Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС-Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар'їнка, Водяне та Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар'їнки.

Російські війська вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка і Спартак-Авдіївка, успіху не мали і відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції зі ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Новосілка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків і артилерії в районах Посад-Покровського, степової долини і ще 27 населених пунктів.

Ворог намагався вести наступальний бій у напрямку Сухий Ставок-Лозове, успіху не мав, відійшов, також завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки.