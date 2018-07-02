Войска РФ проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР

Боевики продолжают обстрелы украинских позиций, несмотря на договоренности о перемирии

Военнослужащие Российской Федерации (РФ) проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на территории оккупированного Донбасса. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минирования с использованием так называемых "растяжек", - сообщил он.

Также в Минобороны сообщили, что боевики, несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой договоренности относительно введения с 1 июля режима прекращения огня, продолжают обстрелы украинских позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июня 2018 года в ходе заседания трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года.