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Войска РФ проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 12:50
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)
Иллюстративное фото (vk.com sdd_sevastopol)

Боевики продолжают обстрелы украинских позиций, несмотря на договоренности о перемирии

Военнослужащие Российской Федерации (РФ) проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на территории оккупированного Донбасса. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минирования с использованием так называемых "растяжек", - сообщил он.

Также в Минобороны сообщили, что боевики, несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой договоренности относительно введения с 1 июля режима прекращения огня, продолжают обстрелы украинских позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июня 2018 года в ходе заседания трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года.

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, минирование, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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