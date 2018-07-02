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Війська РФ проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 12:50
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)
Ілюстративне фото (vk.com sdd_sevastopol)

Бойовики продовжують обстріли українських позицій, незважаючи на домовленості про перемир'я

Військовослужбовці Російської Федерації (РФ) проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на території окупованого Донбасу. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Російськими окупаційними військами проводяться роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та методів мінування з використанням так званих "розтяжок", - повідомив він.

Також у Міноборони повідомили, що бойовики, незважаючи на досягнуті тристоронньою контактною групою домовленостей щодо запровадження з 1 липня режиму припинення вогню, продовжують обстріли українських позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 червня 2018 року у ході засідання тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року.

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, минирование, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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