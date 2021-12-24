Войска РФ проводят круглосуточную боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Осуществляются стрельбы, в частности, с использованием "Градов", гаубиц и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью", - говорится в сообщении.

По информации разведки, особое внимание оккупантами уделяется налаживанию действий мотострелковых отделений и танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Также известно, что под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц “Мста-Б” и 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".