Війська РФ проводять цілодобову бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

"На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, особлива увага окупантами приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Також відомо, що під керівництвом інструкторів - кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".



