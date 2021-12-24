Війська РФ проводять цілодобову бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Російсько-окупаційні війська на Донбасі цілодобово нарощують заходи бойової підготовки. Здійснюються стрільби, зокрема, із використанням "Градів", гаубиць та танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією розвідки, особлива увага окупантами приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.
Також відомо, що під керівництвом інструкторів - кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".
Нагадаємо, за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців.
Додамо, сьогодні 24 грудня російсько-окупаційні війська двічі зривали режим припинення вогню на Донбасі.