Войска РФ продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки россияне убили двух гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за агрессии России в Донецкой области погибли 736 человек, еще 1912 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранены три человека.
Также этой ночью взрывы были слышны в Харькове и области.
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