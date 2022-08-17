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Войска РФ продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные

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Донецк, Среда 17 августа 2022 08:26
Войска РФ продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные Фото: войска РФ продолжают убивать мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки россияне убили двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за агрессии России в Донецкой области погибли 736 человек, еще 1912 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранены три человека.

Также этой ночью взрывы были слышны в Харькове и области.

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