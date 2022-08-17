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В Харькове и области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Харьков, Среда 17 августа 2022 05:05
В Харькове и области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове ночью 17 августа прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове и области ночью 17 августа были слышны взрывы. В регионе с 04:36 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Пока никаких официальных сообщений от местных властей о взрывах не поступало. До окончания воздушной тревоги рекомендуется пребывать в безопасном месте.

Ранее мы сообщали, что вчера взрывы прогремели в Харькове. Оккупанты обстреляли Салтовку. Зафиксировано попадание РСЗО в землю возле жилого дома.

Напомним, 15 августа Харьков подвергся одному из самых массовых обстрелов за последнее время. Российские оккупанты выпустили по городу сразу семь ракет.

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