В Харькове и области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове и области ночью 17 августа были слышны взрывы. В регионе с 04:36 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Пока никаких официальных сообщений от местных властей о взрывах не поступало. До окончания воздушной тревоги рекомендуется пребывать в безопасном месте.