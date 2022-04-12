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Войска РФ не прекращают обстреливать ядерную установку "Источник нейтронов"

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 19:04
Войска РФ не прекращают обстреливать ядерную установку "Источник нейтронов" Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове российские оккупанты не прекращают обстреливать ядерную установку "Источник нейтронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Сообщается, что россияне на постоянной основе обстреливают и бомбят территорию института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов". Это происходит с начала военного вторжения России на территорию Украины.

Добавляют, что инфраструктура института уже очень серьезно пострадала, а именно:

  • система внешнего энергоснабжения установки;
  • система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов;
  • здание (непосредственно ядерной установки, помповой и градирен, а также лаборатории изотопов).

Также установку перевели в глубокое подкритическое состояние. Внешнее электроснабжение отсутствует. Специалисты контролируют состояние "источника нейтронов" лишь на ограниченном уровне.

Кроме того, показатели мобильного дозиметра показывают, что радиационный фон на площадке находится в пределах нормы. Однако предупреждают, что возможность новых повреждений ЯПУ "Источник нейтронов" остается на высоком уровне.

Ранее мы сообщали, что интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы.

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