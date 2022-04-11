Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы.

По словам мэра, оккупанты в дневное время стали чаще наносить удары по городу. В частности, враг расширил географию бомбардировок.

"Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы, парк Горького. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы. Есть раненые и погибшие. Самое ужасное то, что погиб ребенок. Поэтому призываю вас по возможности оставаться в укрытиях", - сказал Терехов.

Также мэр добавил, что в городе будет возобновлен учебный процесс.

"Наши дети должны закончить учебный год. Обучение будет проходить дистанционно, для этого мы задействуем электронные обучающие платформы и онлайн-сервисы", - добавил он.