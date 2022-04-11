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Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок, - мэр

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Харьков, Понедельник 11 апреля 2022 21:32
Интенсивность обстрелов Харькова возросла, расширилась география бомбардировок, - мэр В Харькове увеличились обстрелы (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы.

По словам мэра, оккупанты в дневное время стали чаще наносить удары по городу. В частности, враг расширил географию бомбардировок.

"Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы, парк Горького. В нескольких районах города спасатели разминировали боеприпасы. Есть раненые и погибшие. Самое ужасное то, что погиб ребенок. Поэтому призываю вас по возможности оставаться в укрытиях", - сказал Терехов.

Также мэр добавил, что в городе будет возобновлен учебный процесс.

"Наши дети должны закончить учебный год. Обучение будет проходить дистанционно, для этого мы задействуем электронные обучающие платформы и онлайн-сервисы", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть жертвы.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб.

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